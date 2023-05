തൊടുപുഴ ∙ സ്റ്റാഫ് സിലക്‌ഷൻ കമ്മിഷന്റെ (എസ്എസ്‌സി) കംബൈൻഡ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ലെവൽ (സിജിഎൽ) പരീക്ഷയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന ജൂനിയർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫിസർ (ജെഎസ്ഒ) പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് തൊടുപുഴ സ്വദേശി എൻ.ഫൗസിയയ്ക്കു ലഭിച്ചു.

കുമ്പങ്കല്ല് ഫൗസിയ മൻസിലിൽ എസ്.നിസാമുദ്ദീൻ–കെ.ബി.സലീന ദമ്പതികളുടെ മകളാണ്. സ്ഥിതിവിവര– പദ്ധതിനിർവഹണ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിയമനം ലഭിക്കും.

Content Summary : Fousia got first rank in the SSC CGL Junior Statistical Officer examination