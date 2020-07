എംസിഎ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ദൈർഘ്യം 3 വർഷമെന്നതു 2 വർഷമായി കുറച്ചെന്ന് എഐസിടിഇ. 2020–21 അധ്യയനവർഷം മുതൽ നടപ്പാക്കും. യുജിസി തീരുമാനത്തിന് അംഗീകാരമായി. എഐസിടിഇയുടെ 2020–21ലെ അപ്രൂവൽ പ്രോസസ് ഹാൻഡ്ബുക്കിലും ഇക്കാര്യം ഉൾപ്പെടുത്തി.

English Summary : MCA course duration reduced by 1 year, to be of 2 years now: AICTE