വൈകിയാൽ ‘നെറ്റ് കട്ടായി’, കോപ്പിയടി പിടിക്കാൻ ഗൂഗിൾ സേർച്ച്... കഠിനം e–വീട്ടിലെ പാഠങ്ങൾ

‘ക്ലാസുകൾ ഓൺലൈൻ ആയതോടെ ടീച്ചർമാർ വീട്ടമ്മമാരായി, വീട്ടമ്മമാരെല്ലാം ടീച്ചർമാരായി. പക്ഷേ ശമ്പളം ടീച്ചർമാർക്കു മാത്രം...’

ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളെക്കുറിച്ച് ഇറങ്ങിയ ട്രോളുകളിൽ ഒന്നാണിത്. ജോലി പോലും ഉപേക്ഷിച്ചാണ് അമ്മമാരിൽ പലരും കുട്ടികളുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിനു പിന്നാലെ നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് ഈ വിചാരം വല്ലതുമുണ്ടോ? പണ്ടൊക്കെ കുട്ടികൾ രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോയിക്കഴിയുമ്പോഴെങ്കിലും സ്വസ്ഥത ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പകലും രാത്രിയും ഒരു സമാധാനവുമില്ല. രാവിലെ 8.30ന് ക്ലാസ് തുടങ്ങുമെന്നിരിക്കെ 8.25 വരെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന കുട്ടിയെ വിളിച്ചുണർത്തുന്നതിൽ തുടങ്ങുന്നു ഓൺലൈൻ പ്രാരാബ്ധങ്ങൾ. ക്ലാസ് ഓൺ ചെയ്തു വച്ചിട്ടാണ് പല്ലുതേപ്പ് മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. മുഖം കഴുകി, തലമുടി ഒതുക്കി അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ഓടി വന്ന് വിഡിയോ ഓൺ ചെയ്യും. ക്ലാസിൽ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്നു ടീച്ചർ ചോദിച്ചാൽ മറുപടിയും ഓൺലൈനായെത്തും–നെറ്റ് കട്ടായി സർ. പണ്ടൊക്കെ സ്കൂളിൽ വരാതിരുന്നതിനു കാരണം ചോദിക്കുമ്പോൾ ‘അപ്പൂപ്പൻ മരിച്ചു പോയി’ എന്നു പറയും പോലൊരു സ്ഥിരം മറുപടി.

പിള്ളേരെ പിടിത്തം

അധ്യാപകർ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കും, അതേ കാര്യം വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കില്ല എന്നതാണല്ലോ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുട്ടികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പരാതി. ആ പരാതി ഏതാണ്ട് അരക്കിട്ടുറപ്പിച്ചു ഈ ഓൺലൈൻ കാലം. വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ ആയാലും അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസ് ആയാലും കുട്ടികളെ ഓടിച്ചിട്ടു പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ‘ക്ലാസിൽ’ ഇരുത്തുകയാണ് ആദ്യ ടാസ്ക്. ഇനി ആ സമയം കറന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് മിസായി. യൂട്യൂബിൽനിന്നോ അധ്യാപകരുടെ കയ്യിൽനിന്നു വാങ്ങിയോ ക്ലാസ് കേട്ട് പഠിച്ച് കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ജോലി മാതാപിതാക്കൾക്കായി.

നോട്ടെഴുതിച്ചും (കുറെയൊക്കെ എഴുതിക്കൊടുത്തും) ഹോംവർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചും പിറ്റേന്നത്തെ ക്ലാസിലേക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ വേറെ. മുതിർന്ന ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾ ഇതൊക്കെ സ്വയം ചെയ്യുമെങ്കിലും മാതാപിതാക്കളുടെ കൺനോട്ടം ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറുടെ വിളിയെത്തും. ജോലിക്കു പോകുന്ന മാതാപിതാക്കളാണെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും കുഴഞ്ഞു മറിയും. മൊബൈൽ ഫോൺ കുട്ടികളെ ഏൽപിച്ച്, അവർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആ പോക്ക്. ആ സമയം ചാറ്റിങ്ങിലാണോ ഗെയിം കളിക്കുകയാണോ എന്നൊന്നും അറിയാൻ യാതൊരു വഴിയുമില്ല.

നോട്ടെഴുതി മടുത്തു ടീച്ചർമാരേ...

‘പഠിച്ചുപഠിച്ചു തല കേടാകുന്നു ടീച്ചർമാരേ. നോട്സ് ഇങ്ങനെ ഇടല്ലേ. ഒരു ഫോട്ടോയൊക്കെ ഇട്ടാൽ ഒരിതുണ്ട്. ഇതിപ്പോ പത്തുപതിനഞ്ച് ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇട്ടാൽ എങ്ങനെ എഴുതാനാണ്...’

ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൽ നോട്ട് എഴുതി മടുത്ത ബാലൻ ടീച്ചർമാരോടു നടത്തുന്ന അഭ്യർഥന യൂട്യൂബിലൂടെ കേരളമാകെ കണ്ടതാണ്. സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ലെങ്കിലും സ്കൂളിൽ ചെയ്യുന്ന ഏതാണ്ടെല്ലാ പരിപാടികളും ഓൺലൈൻ വഴിയും നടത്തണം. നോട്ടെഴുത്ത്, പ്രോജക്ട് വർക്, അസൈൻമെന്റ് തുടങ്ങി കലാമത്സരങ്ങൾ വരെ നടത്തുന്നു പല സ്കൂളുകളും. സിബിഎസ്ഇ സിലബസാണെങ്കിൽ സ്കൂളിലേതിനു സമാനമായി നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂർ ക്ലാസുകളാണ്. നോട്ടെഴുത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബാക്കി സമയം ചെയ്യണം.

സിബിഎസ്ഇ സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക പറയുന്നു: 4 മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി ഓൺലൈൻ ക്ലാസെടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് പല അധ്യാപകരും. സ്കൂളിൽ ക്ലാസെടുക്കുന്നതിന്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി സ്ട്രെയ്ൻ ആണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസിന്. എത്ര വിളിച്ചാലും ക്ലാസിലെ രണ്ടോ മൂന്നോ കുട്ടികൾ മാത്രമായിരിക്കും പ്രതികരിക്കുക. നോട്ടുകൾ വാട്സാപ്പിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം. പരീക്ഷകൾ നടത്തി ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മെയിൽ ചെയ്തു വാങ്ങി അതിന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് മാർക്കിടണം. കോപ്പിയടിച്ചില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഗൂഗിൾ സേർച്ച് ചെയ്യണം.

സർക്കാർ സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക പറയുന്നു: വീട്ടിലെ മുഴുവൻ ജോലികളും ചെയ്താലും ‘നിനക്കിവിടെ എന്താ പണി’ എന്ന പഴി കേൾക്കുന്ന വീട്ടമ്മയുടെ അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ‌ അധ്യാപകർ. പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വീടുകളിലെത്തിക്കുക, മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്കു ഫോൺ ഏർപ്പാടാക്കുക, റേഞ്ച് ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്കായി പ്രത്യേകം ക്ലാസെടുക്ക‌ുക, എല്ലാ വീടുകളിലും വിളിച്ച് കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക തുടങ്ങി പച്ചക്കറി കിറ്റ് വിതരണം വരെ അധ്യാപകരുടെ ചുമലിലാണ്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടി, കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടി, കണക്കെടുപ്പ് തുടങ്ങി പാഠ്യേതര പണികൾ വേറെ. ഇതെല്ലാം ചെയ്താലും പണിയെടുക്കുന്നില്ല എന്ന പേരുദോഷം മാത്രം ബാക്കി.

കണ്ണിന്റെ കാര്യം പിന്നെ പറയേണ്ട

ഒന്നര വർഷമായി നീളുന്ന ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ കുട്ടികളുടെ കാഴ്ചശക്തിയെ കാര്യമായി ബാധിക്കുമെന്നു വിദഗ്ധർ. തുടർച്ചയായി സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയിരിക്കുന്നതു മൂലം ഡ്രൈ ഐസ്, ഷോർട്ട് സൈറ്റ് എന്നിവ ഉണ്ടാകാം. സ്ക്രീനിൽനിന്ന് പുറത്തെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ നോക്കണം. കണ്ണുകൾ ഇടയ്ക്കിടെ കഴുകണം.

സ്കൂൾ ഒരു സ്വർഗം

സ്കൂളിലെത്തുന്ന കുട്ടികൾ 10 മണി മുതൽ 4 മണിവരെയുള്ള സമയം അധ്യാപകരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കും. ക്ലാസിൽ പാഠങ്ങൾ ഉറക്കെ വായിക്കാം. പാട്ടുകൾ ഈണത്തിൽ ഒരുമിച്ചു പാടാം. വായിക്കുകയും ആവർത്തിച്ചു കേൾക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ പതിയും. അവിടെ അവരെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ അടുക്കളയിലെ കുക്കറിന്റെ വിസിലോ വീട്ടിലെ സംസാരമോ അയൽവീട്ടിലെ ബഹളങ്ങളോ പലഹാരപാത്രം തുറക്കാൻ അടുക്കളയിലേക്കുള്ള നടപ്പോ ഒന്നുമില്ല. നോട്ടുകളും അപ്പപ്പോൾത്തന്നെ എഴുതിയെടുക്കാം. തിരിച്ചു വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഹോം വർക് ചെയ്യുക, പാഠഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കുക, ആക്ടിവിറ്റികൾ തീർക്കുക തുടങ്ങിയ പണികളേ ഉണ്ടാവൂ. വൈകിട്ട് 6 മുതൽ രാത്രി 10 വരെയുള്ള സമയം കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തീരും മാതാപിതാക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം. അതാണ് ഫുൾടൈം ‘ഫ്രീ പാക്കേജായി’ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്.

ബ്രേക്ക് വേണം

ഒരു വിദ്യാർഥിക്ക് തുടർച്ചയായി ഏകാഗ്രമായിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി സമയം 2 മണിക്കൂറാണ്. ഈ 2 മണിക്കൂറിനിടയിൽത്തന്നെ ഓരോ 25 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴും 5 മിനിറ്റ് വീതം ബ്രേക്ക് എടുക്കണം. 2 മണിക്കൂറിനു ശേഷം 20 മിനിറ്റും ബ്രേക്ക് എടുക്കണം. സ്കൂളിൽ ഓരോ പീരിയഡ് കഴിയുമ്പോഴും കുട്ടികൾ പുറത്തിറങ്ങും. വെള്ളം കുടിക്കും. വരാന്തയിലും ഗ്രൗണ്ടിലുമായി ഓടി നടക്കും. ഇതൊക്കെ കൂടാതെ ഡ്രിൽ പീരിയഡുമുണ്ട്. വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അധിക ഊർജം പുറത്തു കളയാൻ വഴിയില്ല.

ഓരോ ക്ലാസിനു ശേഷവും 20 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എന്നാണ് ഓൺലൈൻ ടൈം ടേബിളിൽ. പക്ഷേ അധ്യാപകർ പലപ്പോഴും 10 മിനിറ്റ് കൂടി ക്ലാസെടുക്കും. പിന്നെയുള്ള 10 മിനിറ്റ് ചാറ്റിങ്ങും വിഡിയോ ഗെയിമും ഒക്കെയായി പോകും. അപ്പോഴേക്കും അടുത്ത ടീച്ചർ എത്തും. കണ്ണുകൾ വീണ്ടും സ്ക്രീനിലേക്ക്.

ടീച്ചറേ ലെഫ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ?

രണ്ടോ മൂന്നോ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഫോൺ എന്ന നിലയിലാകും പല വീടുകളിലെയും ഉപയോഗം. ക്ലാസുകൾ പല സമയത്തു നടക്കുന്നത് ഇത്തരക്കാർക്ക് അനുഗ്രഹംതന്നെയാണ്. ചെറിയ ക്ലാസുകളിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ക്ലാസെടുക്കുമ്പോൾ മുതിർന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ ക്ലാസുകളുണ്ടാവും. ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ് പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാകും പല കുട്ടികളുടെയും ചോദ്യം. ‘ടീച്ചറെ ലെഫ്റ്റായിക്കോട്ടെ. ചേച്ചിക്കു ഫോൺ കൊടുക്കണം’. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് പോലും നേരെ ചൊവ്വേ കൂടാൻ കഴിയാതെ ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര കുട്ടികൾ!

