ന്യൂഡൽഹി ∙ വിവിധ കേന്ദ്രസർവകലാശാലകളിലെ പിജി പ്രവേശനത്തിനുള്ള സിയുഇടി–പിജി പരീക്ഷ സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ 11 വരെ നടക്കുമെന്നു ദേശീയ പരീക്ഷാ ഏജൻസി അറിയിച്ചു. 66 സർവകലാശാലകളിലെ സീറ്റുകളിലേക്കാണു പ്രവേശനം.

ഇതുവരെയുള്ള 3,57,054 അപേക്ഷകരിൽ 1,83,776 പേർ പെൺകുട്ടികളാണ്. ബനാറസ് ഹിന്ദു സർവകലാശാലയി ലേക്കാണ് ഏറ്റവുമധികം അപേക്ഷകൾ– 3.53 ലക്ഷം. ലക്നൗ അംബേദ്കർ സർവകലാശാലയിലേക്ക് 3.24 ലക്ഷം അപേക്ഷയും പോണ്ടിച്ചേരി സർവകലാശാലയിലേക്ക് 2.89 ലക്ഷം അപേക്ഷയും ലഭിച്ചു.

