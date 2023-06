കൊല്ലം ∙ ശ്രീനാരായണഗുരു ഓപ്പൺ സർവകലാശാലയുടെ 9 കോഴ്സുകൾക്കു കൂടി യുജിസി അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. ബികോം, ബിബിഎ, അഫ്സലുൽ ഉലമ എന്നീ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും എംകോം, ഇക്കണോമിക്സ്, സംസ്കൃതം, ഫിലോസഫി, അറബിക്, ഹിന്ദി എംഎ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കുമാണ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്.

Read Also : നവോദയ ആറാം ക്ലാസ് പ്രവേശനം : അപേക്ഷിക്കാം ഓഗസ്റ്റ് 10 വരെ

ഇതോടെ കേരളത്തിൽ ഈ വിഷയങ്ങളിലെ വിദൂരപഠന സൗകര്യം ഇനി ഓപ്പൺ സർവകലാശാലയിൽ മാത്രമായിരിക്കും. സർവകലാശാലയിൽ നിലവിലുള്ള 13 പ്രോഗ്രാമുകൾക്കു പുറമെയാണു പുതിയവ. ജൂലൈ 1 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെയായിരിക്കും പ്രവേശന നടപടികൾ.

Content Summary : (UGC) has given approval to Sree Narayana Guru Open University (SNGOU) for offering 9 more programmes