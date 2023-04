മനസ്സിൽ കിടിലൻ െഎഡിയയുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഇൗ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്

പുതിയൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണം എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നുവെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ കൗതുകമുണ്ടോ? അനുദിനം വികസിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് മേഖലയിൽ കരിയർ സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ 24 നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. മലയാള മനോരമയുടെ എജ്യുക്കേഷനൽ പോർട്ടലായ മനോരമ ഹൊറൈസൺ ഒരുക്കുന്ന എംബഡഡ് പ്രോഡക്ട് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡവലപ്മെന്റ് കോഴ്സിന് ഇപ്പോൾ ചേരാം.

അനലോഗ്, ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ, സ്കീമാറ്റിക് ഡിസൈൻ, പിസിബി ഡിസൈൻ, ടെസ്റ്റിങ്, ഡീബഗിങ് പ്രോഡക്ട് കേസിങ് ഡിസൈൻ, ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റിങ് എന്ന ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് കോഴ്സിൽ വിശദമായി അറിയാം. സ്വന്തമായി ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനോ ഇലക്ട്രോണിക് മേലഖയിൽ തൊഴിൽ നേടാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും കോഴ്സ് ഉപകാരപ്പെടും.

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിലെ ചീഫ് ഇന്നവേഷൻ ഓഫിസറും അടൽ ഇന്നവേഷൻ മിഷൻ റീജനൽ മെന്റർ ഓഫ് ചേഞ്ച് കേരളയുമായ കെ.ബി.അനുരൂപാണ് ക്ലാസുകൾ നയിക്കുന്നത്. കോഴ്‌സ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ലഭിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി സന്ദർശിക്കൂ https://www.manoramahorizon.com/course/introduction-to-embedded-product-design-and-development/ അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കൂ 9048991111

