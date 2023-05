പ്രസംഗം ജന്മവാസനയാണോ? എല്ലാവർക്കും പ്രസംഗകലയിൽ ശോഭിക്കാനാവുമോ?

നാലാൾ കൂടുന്നിടത്ത് രണ്ടു വാക്ക് പറയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മടിയുണ്ടോ? വാക്ചാതുര്യത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നവരെ കാണുമ്പോൾ അത് അവർക്ക് ജന്മനാ കിട്ടിയ കഴിവാണ് എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? എങ്കിൽ ആ ധാരണ തിരുത്താൻ സമയമായി. ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും ഏതു പ്രായത്തിലും മികച്ച പ്രസംഗകനാകാം. കാരണം ശരിയായ പരിശീലനത്തിന്റെ അഭാവമാണ് ആശയമുണ്ടെങ്കിലും പലരെയും പിന്നോട്ടു വലിക്കുന്നത്. ഏതു സാഹചര്യത്തിലും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ, മികവോടെ എങ്ങനെ വേദിയിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കണമെന്ന ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം ഒന്നര വീതം മാറ്റിവച്ചാൽ മതി.

മലയാള മനോരമയുടെ എജ്യൂക്കേഷൻ പോർട്ടലായ മനോരമ ഹൊറൈസൺ ജൂൺ 3നും 4നുമായി നടത്തുന്ന പബ്ലിക് സ്പിക്കിങ് ഒാൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാം. വൈകിട്ട് 8 മുതൽ 9.30 വരെയാണ് ക്ലാസുകൾ. പ്രസംഗകനും ക്വിസ് മാസ്റ്ററും ടോസ്റ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്റർനാഷനൽ ഏരിയ ഡയറക്ടറുമായ നിതിൻ സുരേഷാണ് ക്ലാസുകൾ നയിക്കുന്നത്.

Course Curriculum

Day 1

How to prepare for the speech

Finding speech topics

The ‘Why’, ‘How’ and ‘What’ of a speech

- General purpose of your speech

- Body language

- Vocal variety

- Opening of the speech

Scripting your speech

Day 2

Connecting with the audience

Speech delivery

Using presentation aids

Impromptu speaking with live demonstration

Tips to be a great speaker

റജിസ്ട്രേഷന് https://www.manoramahorizon.com/course/workshop-on-public-speaking/ എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ 9048991111 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക.

