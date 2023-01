എലികളെ തുരത്താന്‍ ആയുധം പാമ്പ്; വേറിട്ട വിദ്യ, കൈയടിച്ച് കാഴ്ചക്കാർ–വിഡിയോ

വീടിനുള്ളിലെ എലിശല്യം പരിഹരിക്കാൻ പല മാർഗങ്ങളും സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. എലിക്കെണിയും എലിവിഷവുമെല്ലാം പയറ്റിയാലും നിരാശയാകും ഫലം. മാത്രമല്ല എലികൾ പെറ്റുപെരുകി ശല്യം രൂക്ഷമാവുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ എലിയെ തുരത്തുന്ന ഒരു വിഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധനേടുന്നത്.

Smart idea pic.twitter.com/CvvXbYUp9i — Weird and Terrifying (@weirdterrifying) January 14, 2023

പെരുമ്പാമ്പിനെ ഉപയോഗിച്ച് എലികളെ തുരത്തുന്ന വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്നത്. എലിശല്യത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ പല മാർഗങ്ങളും തിരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്ര ഫലപ്രദമായ മാർഗം കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണെന്നായിരുന്നു പലരുടെയും പ്രതികരണം. പാമ്പിനെ എലികൾ ഉണ്ടാവാനിടയുള്ള ചെറിയ പൊത്തിലേക്ക് കടത്തി വിട്ട് എലിയെ പിടികൂടുന്നത് ദൃശ്യത്തിൽ കാണാം.

ചെറിയ പൊത്തിലേക്ക് പാമ്പിനെ ഇറക്കിവിട്ടതോടെ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന എലികൾ ഓരോന്നായി മാളത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരികയായിരുന്നു. ിത്തരത്തിൽ പുറത്തേക്കെത്തിയ എലികളെ മാളത്തിനു മുന്നിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് തട്ടിയിടുന്നതും ദൃശ്യത്തിൽ കാണാം. നിമിഷനേരം കൊണ്ട് നിരവധി എലികൾ മാളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുചാടി.വിഡിയോയിക്ക് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഏതായാലും വിഡിയോ ഇതിനോടകം തന്നെ ലക്ഷക്കമക്കിനാളുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു.

