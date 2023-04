മധ്യപ്രദേശിൽ ജനിച്ചത് സിംഹത്തോടു സാദൃശ്യമുള്ള പശുക്കിടാവ്; അമ്പരന്ന് കാഴ്ചക്കാർ

മധ്യപ്രദേശില്‍ സിംഹത്തോടു സാദൃശ്യമുള്ള പശുക്കിടാവു ജനിച്ചു. റെയ്‌സന്‍ ജില്ലയില്‍ കര്‍ഷകനായ നാഥുലാലിന്റെ വീട്ടിലാണ് അപൂര്‍വ സംഭവം. വിചിത്ര സംഭവം നേരിട്ടു കാണാന്‍ പ്രദേശവാസികളുടെ പ്രവാഹമായിരുന്നു കര്‍ഷകന്റെ വീട്ടിലേക്ക്. ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ സിംഹക്കുട്ടി എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പശുക്കിടാവാണ് ജനിച്ചത്.

പശുവിന്റെ ഗര്‍ഭപാത്രത്തിലെ തകരാര്‍ മൂലമാകാം ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്നാണ് മൃഗ ഡോക്ടര്‍മാരുടെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. പ്രസവിച്ച ഉടനെ ആരോഗ്യമുള്ള കിടാവായി തോന്നിയെങ്കിലും അരമണിക്കൂറിനകം പശുക്കിടാവ് ചത്തുപോയി.ഗര്‍ഭധാരണത്തിലെ അസ്വാഭാവികത മൂലം മരണം സംഭവിച്ചതാകാമെന്ന് മൃഗ ഡോക്ടര്‍ എന്‍ കെ തിവാരിവിശദീകരിച്ചു.

