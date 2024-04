പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വ്യാജപ്രചാരണങ്ങൾ തടയാൻ രൂപീകരിച്ച പ്രോജക്ട് ശക്തിയുടെ ഭാഗമായി ലോജിക്കലി ഫാക്ട്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫാക്ട്ചെക്ക് മനോരമ ഓൺലൈൻ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത്.



ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായ കർണാടകയിലെ 14 മണ്ഡലങ്ങളിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി. ഇതിനിടെ പോളിങ്ങിന് മുന്നോടിയായി കർണാടക പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി (കെപിസിസി) വക്താവ് സുധീർ കുമാറിന്റെ ഒരു വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. കർണാടകയിലെ ഉഡുപ്പി ജില്ലയിലെ കാർക്കളയിൽ നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാവാണ് സുധീർ കുമാർ.



ഇത് അള്ളാഹുവും രാമനും തമ്മിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പാണെന്ന് കാർക്കളയിലെ കോൺഗ്രസുകാർ അംഗീകരിച്ചു എന്നാണ് വിഡിയോയ്ക്കൊപ്പമുള്ള കന്നഡയിലെ വിവർത്തനം. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അല്ലാഹുവിനും രാമനും തമ്മിലാണെന്നും യേശുവും മറ്റുള്ളവരും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കാൻ സഹായിക്കും. കോൺഗ്രസിന്റെ അജണ്ടയെക്കുറിച്ചും അവരുടെ മുൻഗണനകൾ എവിടെയാണെന്നും ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് വിഡിയോയിൽ പറയുന്നതായാണ് എക്‌സിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോസ്റ്റിലെ അവകാശവാദം. എന്നാൽ അവകാശവാദം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ബിജെപി അംഗം സുനിൽകുമാറിനെ ഉദ്ധരിച്ച് സുധീർ കുമാർ പറയുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ വിഡിയോ എന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. പോസ്റ്റ് കാണാം



ആർക്കൈവ് ചെയ്ത ലിങ്ക്



∙അന്വേഷണം



റിവേഴ്‌സ് ഇമേജ് സെർച്ചിലൂടെ, 2023 മെയ് 3-ന് പോസ്‌റ്റുചെയ്‌ത ടൈംസ് ഓഫ് കാർക്കള ഡിജിറ്റലിന്റെ YouTube ചാനലിൽ സുധീർ കുമാറിന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ദൈർഘ്യമേറിയ പതിപ്പ് (ആർക്കൈവ് ചെയ്‌ത ലിങ്ക്) ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി.

വിഡിയോയിലെ 3:51–ാം മിനുട്ടിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, "രാമനാഥ് റായിയെപ്പോലെ സത്യസന്ധനായ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനുണ്ട്. 20 ദിവസം മുമ്പ് കാർക്കളയിലെ സുനിൽ കുമാർ തന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് പോയപ്പോൾ, ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെയും രാമന്റെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 'ഈശ്വരാ അല്ലാഹ് തേരോ നാം സബ് കോ സന്മതി ദേ ഭഗവാൻ' (ദൈവം ഒന്നേയുള്ളു, ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ) എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യസമരം കെട്ടിപ്പടുത്ത ശ്രീ സുനിൽ കുമാർ അറിയുവാൻ , ഞങ്ങൾ രാമഭക്തരാണ്. ഇത് അല്ലാഹുവിനും രാമനും വേണ്ടിയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പല്ലെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. ദൈവങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനെ അനുഗ്രഹിച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. (കന്നഡയിൽ നിന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്തത്)



പരിശോധിച്ചപ്പോൾ വിഡിയോയിലെ ഒരു ഭാഗം എഡിറ്റ് ചെയ്താണ് വൈറലായ വിഡിയോ സൃഷ്‌ടിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമായി.

2018 ജനുവരി 22 ന് ബണ്ട്വാളിൽ നടന്ന ബിജെപി പരിവർത്തന റാലിക്കിടെയാണ് ബിജെപി നേതാവ് സുനിൽ കുമാർ ആദ്യമായി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്, 2018 ജനുവരി 23 ന് പ്രാദേശിക വാർത്താ മാധ്യമമായ ഉദയവാണി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുപോലെ, ഈ പഴയ പ്രസ്താവന പരാമർശിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സുധീർ കുമാർ ഈ വിഷയം വീണ്ടും ഉന്നയിക്കുകയായിരുന്നു.



∙വസ്തുത



ബിജെപി നേതാവ് സുനിൽ കുമാറിനെ ഉദ്ധരിച്ച് കോൺഗ്രസ് അംഗം സുധീർ കുമാറിന്റെ പഴയ വിഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വിവരണത്തോടെ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഈ അവകാശവാദം തെറ്റാണ്.



