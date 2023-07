യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്... ഹൈറേഞ്ചിലേക്കാണെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കൂ

മൺസൂൺ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു. ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ, ദുരന്തനിവാരണ നിയമപ്രകാരം ജില്ലയിൽ ബുധനാഴ്ച്ച മുതൽ (ജൂലൈ 5) രാത്രിയാത്രാ നിരോധനം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മഴക്കാലത്താണ് മാട്ടുപ്പെട്ടി - കുണ്ടള റോഡിൽ ഉണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ഒരു ടെംപോ ട്രാവലർ റോഡിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഒഴുകിപോയി ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ മോശം കാലാവസ്ഥ യാത്രയ്ക്ക് തീരെ അനുയോജ്യമല്ലെന്നറിയുക.

ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ കാര്യങ്ങൾ

∙ അൽപസമയ ലാഭത്തിനായി അപരിചിതമായ വഴികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാതിരിക്കുക.

∙ വേഗം കുറച്ച് മാത്രം വാഹനം ഓടിക്കുക.

∙ മുന്നിലെ വാഹനവുമായി സുരക്ഷിതമായ അകലം പാലിക്കുക

∙ വെള്ളക്കെട്ടിലൂടെ ഡ്രൈവിങ് ഒഴിവാക്കുക

∙ ടയറുകൾ, വൈപ്പർ, ബ്രേക്ക്, ഹെഡ് ലൈറ്റുകൾ, ഇൻഡിക്കേറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക

∙ ടയർ പഞ്ചറായാൽ മാറ്റിയിടാൻ സ്പെയർ വീൽ, വീൽസ്പാനർ, ജാക്ക് എന്നിവ വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക.

∙ വളവുകളിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്

∙ വീതികുറഞ്ഞ ഗാട്ട് റോഡുകളിലെ മാൻഡേറ്ററി/ കോഷനറി സൈൻ ബോർഡുകൾ വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണെന്നറിയുക. അതനുസരിച്ച് മാത്രം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക.

∙ കയറ്റം കയറി വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന കൊടുക്കുക

∙ ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് കൈവശം കരുതുക.

നമ്മുടെ മൺസൂൺ യാത്രകൾ സുരക്ഷിതമായിരിക്കാൻ ഒരൽപം കരുതലാവാം.

(ദീപു എൻ കെ, മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ഇൻസ്പെക്ടർ, സബ് ആർ ടി ഒ, ദേവികുളം)

English Summary: Going for a driving trip to the ghat ? Keep these safety tips in mind