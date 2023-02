യുകെയിൽ കുഴഞ്ഞു വീണു മരിച്ച മലയാളി വിദ്യാർഥിനിയുടെ സംസ്കാരം 21ന്

ലൂട്ടൻ∙ യുകെ മലയാളികൾക്കു നൊമ്പരമായി കുഴഞ്ഞു വീണു മരിച്ച ബെഡ്ഫോഡ് ഷെയറിലെ ലൂട്ടൻ ഡൺസ്റ്റബിൾ സെന്ററിൽ വിവിയൻ ജേക്കബിന്റെ മകൾ കയല ജേക്കബിന്റെ (16) സംസ്കാരം ഫെബ്രുവരി 21ന്. ലൂട്ടൻ ഹോളി ഗോസ്റ്റ് കതോലിക് പള്ളിയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 മുതൽ 3.30 വരെ പൊതുദർശനവും തുടർന്ന് 4.15 ന് ലൂട്ടൻ വാലി സെമിത്തേരിയിൽ സംസ്കാരവും.

പനിയെ തുടർന്നുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന കയലക്ക് പ്രാഥമിക ചികിത്സകൾ നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ഫെബ്രുവരി 2 ന് വൈകിട്ട് നാലു മണിയോടെ വിവിയൻ ജേക്കബിന്റെ കയ്യിലേക്കു കുഴഞ്ഞു വീണു മരിക്കുകയായിരുന്നു.

ലൂട്ടനില്‍ താമസമാക്കിയ തൊടുപുഴ സ്വദേശികളാണു കയലയുടെ രക്ഷിതാക്കൾ. മാതാവ്: വൈഷ്ണവി. സഹോദരൻ: നൈതൻ.

മരണത്തെ തുടർന്നുള്ള തുടർനടപടികൾക്കും ക്രമീകരണങ്ങൾക്കുമായി വിവിയന്റെ സഹോദരങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും ലൂട്ടൻ കേരളൈറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തകരുമാണു നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.

പൊതു ദർശനം നടക്കുന്ന പള്ളിയുടെ വിലാസം:

Holy Ghost Catholic Church

Luton LU4 8JD

സംസ്കാരം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ വിലാസം:

Luton Vale Cemetry

Luton LU2 8DD

English Summary: Funeral of malayali student died in UK is on feb 21