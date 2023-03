ലണ്ടൻ. ലോക്സഭാംഗത്വം റദ്ദാക്കപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ്‌ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് യുകെയിലെ ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് കോൺഗ്രസ്‌ പ്രവർത്തകർ. ഞായറാഴ്ച്ച ഉച്ചയ്ക്കു രണ്ടുമണിക്ക് ലണ്ടൻ പാർലമെന്റ് സ്‌ക്വയറിൽ പ്രവർത്തകർ ഒത്തുകൂടും. ലണ്ടൻ സ്‌ക്വയറിലെ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ പ്രതിമയ്ക്കു മുന്നിൽ സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധ യോഗം നടത്താനാണ് തീരുമാനം. യോഗത്തിന് യുകെയിലെ ഐഒസി നാഷണൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് കമൽ ദലിവാൾ നേതൃത്വം നൽകും.

പ്രതിഷേധ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുകെയിലെ കോൺഗ്രസ്‌ അനുഭാവികൾ കൃത്യം രണ്ടുമണിക്ക് മുൻപായി ലണ്ടൻ ഗാന്ധി സ്‌ക്വയറിൽ എത്തി ചേരണമെന്ന് ഐഒസി യുകെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഗുർമിന്ദർ റാന്തവ അറിയിച്ചു. ഐഒസി ഗ്ലോബൽ ചെയർമാൻ സാം പിത്രോഡയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന ഐഒസിയുടെ ഓൺലൈൻ നേതൃയോഗത്തിലാണ് പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾക്കു രൂപം നൽകിയത്. നേതൃയോഗത്തിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരം വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ യോഗങ്ങൾ നടത്തും.

English Summary: indian overseas congress workers in the uk expressed their solidarity with congress leader rahul gandhi.