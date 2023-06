യുകെ മലയാളി സന്തോഷ്‌ ഭാസ്കരൻ നാട്ടിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ചു

ലണ്ടൻ∙ യുകെ മലയാളിയായ സന്തോഷ്‌ ഭാസ്കരൻ(51) നാട്ടിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു മരണം. ലണ്ടൻ മനോർ പാർക്കിലെ റസ്കിൻ അവന്യൂവിലാണ് സന്തോഷ് താമസിച്ചിരുന്നത്.

സന്തോഷിന്റെ ഭാര്യ പൂർണിമയും മക്കളും ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ ഉണ്ട്‌. ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലാണ് ചികിത്സ സംബന്ധമായി സന്തോഷ് ലണ്ടനിൽ നിന്നും കേരളത്തിൽ എത്തിയത്. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പാരിപ്പള്ളി സ്വദേശിയാണ് സന്തോഷ്. 1980 മുതൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം യുകെയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയതാണ് സന്തോഷ്‌.

