ഉറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേരിൽ തർക്കം; ദുബായിൽ ഇന്ത്യക്കാരൻ സുഹൃത്തിനെ തല്ലിക്കൊന്നു

ദുബായ് ∙ ഉറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേരിലുണ്ടായ തർക്കത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാരനായ യുവാവ് മറ്റൊരു ഇന്ത്യക്കാരനെ മർദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസ് ദുബായ് പ്രാഥമിക കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ. യാർഡിൽ ഇവർ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേരിലുണ്ടായ പ്രശ്നമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് കലാശിച്ചത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മദ്യലഹരിയിലാണ് പ്രതി കൃത്യം ചെയ്തത് എന്നാണ് കോടതി രേഖകൾ പറയുന്നത്. കൊല്ലപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിറയെ അടിയേറ്റതിന്റെ ക്ഷതമുണ്ടെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ മർദനമാണ് മരണത്തിന് കാരണമായതും.



ഓഗസ്റ്റ് 18ന് അൽ ഖുസ് വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് സമീപത്തെ ഒരു മാളിന് പിന്നിലുള്ള യാർഡിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ‘ഞങ്ങൾ സംഭവ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും സെക്യൂരിറ്റിയോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. രാവിലെ ഒരു കാറിന് സമീപമാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു’–പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയ ശേഷമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ക്രിമിനൽ ഇൻവസ്റ്റിഗേഷൻ ഡിപാർട്ട്മെന്റിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തു.



ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതിയായ ഇന്ത്യക്കാരൻ കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയും നടന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആയുധങ്ങൾ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ കൈകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മർദിച്ചത്. സ്ഥലത്ത് സിസിടിവി ക്യാമറോ ദൃക്സാക്ഷികളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അർധരാത്രിയാണ് സംഭവം ഉണ്ടായതെന്നും പ്രതി പറഞ്ഞു. ‘സംഭവം നടന്ന അന്ന് രാത്രി പ്രതി യാർഡിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് എണീറ്റപ്പോൾ ഇരയായ വ്യക്തി അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. താൻ കിടക്കുന്നതിന്റെ അടുത്ത് കിടക്കരുതെന്ന് പ്രതി ഇയാളോട് മുൻപും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിൽ ക്ഷുഭിതനായ പ്രതി ഇന്ത്യക്കാരനെ മർദിക്കുകയായിരുന്നു’ –പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇരയായ വ്യക്തിയെ മർദിക്കുകയും തൊഴിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് പ്രതി സമ്മതിച്ചു. പിന്നീട് പ്രതി പിക്കപ്പ് ട്രക്കിൽ പോയി കിടക്കുകയായിരുന്നു.



രാവിലെ എഴുനേൽക്കുമ്പോൾ മറ്റു ജോലിക്കാർ എല്ലാവരും ഇരയായ വ്യക്തിക്ക് ചുറ്റും കൂടിനിൽക്കുകയായിരുന്നു. അയാൾ മരിച്ചുവെന്ന് മനസിലാക്കിയ പ്രതി അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കൊല്ലണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയല്ല മർദിച്ചതെന്ന് പ്രതി പറഞ്ഞു. താൻ ഉറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് കിടന്നതിന്റെ ദേഷ്യത്തിൽ ചെയ്തതാണെന്നും ഇയാൾ പറഞ്ഞു. കൊല്ലപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ മുഖത്തും നെഞ്ചിലും ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും മർദനമേറ്റതിന്റെ പാടുകളുണ്ടെന്ന് ഫൊറൻസിക് റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. പ്രതിക്കുള്ള ശിക്ഷ ഈ മാസം 28ന് വിധിക്കും.

English Summary: Indian Man beaten to death in Dubai over sleeping spot