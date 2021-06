പ്രമേഹക്കാർ പാദസംരക്ഷണത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം

ദോഹ ∙ പ്രമേഹരോഗികൾ പാദങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണമെന്ന് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ കോർപറേഷൻ (പിഎച്ച്‌സിസി). അണുബാധയുണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലായതിനാൽ ചെറിയ മുറിവുകൾ പോലും നിസ്സാരമായി കാണരുത്. കാലുകൾ ദിവസവും പരിശോധിക്കണമെന്നും തടിപ്പോ വീക്കമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈദ്യസഹായം തേടണമെന്നും നിർദേശിച്ചു.

∙കാലുകൾ ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വൃത്തിയാക്കുകയും ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരമുള്ള ക്രീമുകൾ പുരട്ടുകയും വേണം. പാദരക്ഷകൾ ശീലമാക്കുക. യോജിച്ച പാദരക്ഷകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും വേണം.

∙പ്രമേഹം നിയന്ത്രണ വിധേയമല്ലെങ്കിൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറയും. മരുന്നു മുടക്കുകയോ ഡോക്ടറോടു ചോദിക്കാതെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുകയോ അരുത്.

