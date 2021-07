ദോഹയിൽ മൂന്നു ദിവസം താൽക്കാലിക ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

ദോഹ∙ നാഷനൽ ലൈബ്രറി, ലെഖ് വെയ്ർ ഇന്റർസെക്​ഷനുകളിൽ ഇന്നു മുതൽ മൂന്നു ദിവസത്തേക്ക് താൽക്കാലിക ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും.

അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന ജോലികൾ നടക്കുന്നതിനെ തുടർന്നാണിത്. ലെഖ് വെയ്ർ ഇന്റർസെക്​ഷനിലെ ഒരു പാതയും ദേശീയ ലൈബ്രറി ഇന്റർസെക്​ഷനിലെ രണ്ടു പാതകളും അൽ മർഖിയ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് വലത്തേക്കുള്ള പാതയുമാണ് അടയ്ക്കുന്നത്.

അതേസമയം ഇടത്തേക്ക് കോർണിഷ് സ്ട്രീറ്റിലേക്കുള്ള പാതയിൽ ഗതാഗതം അനുവദിക്കും.

അൽ മർഖിയ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് എത്തുന്നവരും വലത്തേക്ക് പോകേണ്ടവരും കോർണിഷ് സ്ട്രീറ്റിലേക്കുള്ള ഇടത്തേ പാതയിലൂടെ ഷെറാട്ടൺ ഇന്റർസെക്​ഷനിലെത്തി യു ടേൺ എടുത്താൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വേഗമെത്താമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് അതോറിറ്റി (അഷ്ഗാൽ) അറിയിച്ചു.

