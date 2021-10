ദോഹ∙ ഖത്തറിന്റെ സമുദ്ര വ്യാപാരത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്ന ഹമദ് തുറമുഖത്തെ കണ്ടെയ്‌നർ ടെർമിനൽ രണ്ടിൽ 5 ജി ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനം ലഭ്യമാക്കി.

മധ്യപൂർവ ദേശത്ത് 5 ജി ലഭ്യമാകുന്ന ആദ്യ തുറമുഖമെന്ന ഖ്യാതിയും ഹമദ് തുറമുഖത്തിന് സ്വന്തമായി.

5 ജി വിന്യാസത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടമാണ് പൂർത്തിയായത്. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ 5,71,000 ചതുരശ്ര മീറ്ററിലാണ് 5 ജി ഇന്റർനെറ്റ് ശൃംഖല നടപ്പാക്കിയത്. കണ്ടെയ്‌നർ ടെർമിനൽ രണ്ടിൽ ഇനി മുതൽ ഓൺലൈൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാകും.

ഖത്തറിന്റെ ടെലികോം സേവന ദാതാക്കളായ ഉറീഡുവാണ് 5 ജി സൗകര്യം നടപ്പാക്കിയത്. രാജ്യത്തിന്റെ പാർപ്പിട മേഖലകളിലെല്ലാം 5 ജി ഇന്റർനെറ്റ് ആണ്.

English Summary : Hamad Port becomes first 5G-enabled seaport in Middle East