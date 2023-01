ഭാര്യയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ഷാർജയിൽ ഭർത്താവ് കടലിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു

ഷാർജ ∙ ഭാര്യയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ഭർത്താവ് കടലിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു. 24 വയസ്സുള്ള പാക്കിസ്ഥാനി യുവാവാണ് മരിച്ചത്. ഷാർജ മംസാർ ബീച്ചിൽ ഞായറാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം. കടലിലിറങ്ങിയ യുവതി പെട്ടെന്ന് മുങ്ങിത്താഴുകയായിരുന്നു. ഉടൻ ഭർത്താവ് കടലിലേയ്ക്ക് ചാടി യുവതിയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും മുങ്ങി മരിച്ചു.

സംഭവം കണ്ട ഒരാൾ സെൻട്രൽ ഓപറേഷൻസ് റൂമിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന് റെസ്ക്യൂ ടീമുകളും പൊലീസ് പട്രോളിങ്ങും റെക്കോർഡ് സമയത്ത് സംഭവം കൈകാര്യം ചെയ്തു. ഷാർജ പൊലീസ്, ഷാർജ സിവിൽ ഡിഫൻസ് അതോറിറ്റിയിലെ മാരിടൈം റെസ്‌ക്യൂ ടീം എന്നിവർ ബീച്ചിലുണ്ടായിരുന്ന പൊതുജനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് യുവതിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ യുവാവിനെ രക്ഷിക്കാനായില്ല. വിദഗ്ധസംഘം നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തത്.

കടൽത്തീരം സന്ദർശിക്കുന്നവരോട്

∙ നിയുക്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം നീന്തൽ പരിശീലിക്കുക, കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുക തുടങ്ങിയ എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും പ്രതിരോധ നടപടികളും പാലിക്കണം

∙ നിരോധിത സമയങ്ങളിൽ രാത്രി നീന്തൽ ഒഴിവാക്കണം.

∙ ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെയും രക്ഷാപ്രവർത്തകരുടെയും നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം.

∙ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങമുള്ള സമയങ്ങളിൽ കടലിലിറങ്ങാൻ പാടുള്ളതല്ല.

English Summary : Pakistan native drowns while trying to rescue wife in Sharjah