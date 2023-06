ഉച്ചവിശ്രമം 15 മുതൽ; നിയമം ലംഘിച്ചാൽ ആളൊന്നിന് 5000 ദിർഹം വീതം പിഴ

അബുദാബി∙ യുഎഇയിൽ ഉച്ചവിശ്രമ നിയമം ലംഘിച്ച് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് കനത്ത പിഴ ചുമത്തുമെന്ന് മാനവശേഷി സ്വദേശിവൽക്കരണ മന്ത്രാലയം.

ആളൊന്നിന് 5000 ദിർഹം വീതം പരമാവധി അര ലക്ഷം ദിർഹം വരെ പിഴ ഈടാക്കും. നിയമം ലംഘിക്കുന്ന കമ്പനികളെക്കുറിച്ച് 600 590000 നമ്പറിൽ 20 ഭാഷകളിൽ പരാതിപ്പെടാൻ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പുറംജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് ഈ മാസം 15 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 15 വരെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 മുതൽ 3 വരെയാണ് വിശ്രമം.

