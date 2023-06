മൊബൈലിൽ നോക്കി വാഹനം ഓടിക്കുന്നവരെ കുടുക്കാൻ അബുദാബി

അബുദാബി ∙ വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആകുന്ന ഡ്രൈവർമാരെ പിടിക്കാൻ അബുദാബി പൊലീസ്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ കണ്ടും വിഡിയോ പകർത്തിയും വാഹനമോടിക്കുന്നവരാണ് പിടിയിലാകുക. അതിവേഗ ട്രാക്കിൽ പോലും മൊബൈൽ നോക്കി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നവർ പൊലീസിന്റെ നിരീക്ഷണ ക്യാമറകളിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

അപകടങ്ങൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി കർശനമാക്കുന്നത്. തലസ്ഥാനത്തെ വാഹനാപകടങ്ങളിൽ കൂടുതലും ഡ്രൈവർമാരുടെ മൊബൈൽ ഉപയോഗം കാരണമാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നതിന് തുല്യമാണ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ നോക്കിയുള്ള ഡ്രൈവിങ്ങെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ശിക്ഷ അറിയണം ‘ഓൺലൈൻ ഡ്രൈവർമാർ’ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ 800 ദിർഹം പിഴയും ലൈസൻസിൽ 4 ബ്ലാക്ക് മാർക്കും ലഭിക്കും. ട്രാഫിക് വിഭാഗത്തിന്റെ കണക്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആദ്യ പകുതിയിൽ മാത്രം 1.05 ലക്ഷം ട്രാഫിക് നിയമ ലംഘനങ്ങളാണ് പിടികൂടിയത്. കാൽനടയാത്രാ സിഗ്നൽ മറികടന്നു പോകുന്ന വാഹനങ്ങളും വർധിക്കുകയാണ്.

ഇവർക്ക് 500 ദിർഹവും 6 ബ്ലാക്ക് മാർക്കുമാണ് ശിക്ഷ. ഡ്രൈവിങ്ങിനിടയിലെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗത്തിനെതിരെ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ തിയറ്ററുകൾ, പൊതുഗതാഗത വാഹനങ്ങളിലെ സ്ക്രീനുകൾ, ഇന്ധന സ്റ്റേഷനുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിഡിയോകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും..

English Summary: Abu Dhabi police to catch drivers who go online while driving