സൗകര്യം വർധിപ്പിച്ച് തുറമുഖങ്ങൾ; സമുദ്രവ്യാപാരം കൂടി

ദോഹ∙ വർഷാദ്യ പകുതിയിൽ ഖത്തറിലെ തുറമുഖങ്ങളിലെ കണ്ടെയ്‌നർ നീക്കത്തിൽ ഗണ്യമായ വർധന. ജനുവരി മുതൽ ജൂൺ വരെയുള്ള 6 മാസക്കാലയളവിൽ ഹമദ്, റുവൈസ്, ദോഹ എന്നീ 3 തുറമുഖങ്ങളിലുമായി 6,33,029 കണ്ടെയ്‌നറുകൾ, 7,71,883 ടൺ ജനറൽ കാർഗോ, 2,74,694 ടൺ കെട്ടിട നിർമാണ സാമഗ്രികൾ, 40,162 വാഹനങ്ങൾ, 2,94,031 കന്നുകാലികൾ എന്നിവയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തത്.

1,316 കപ്പലുകളാണ് 3 തുറമുഖങ്ങളിലുമായി വന്നുപോയത്. 32 ശതമാനമാണ് ചരക്കുനീക്കത്തിൽ വാർഷിക വർധന. കന്നുകാലികൾ, കെട്ടിട നിർമാണ സാമഗ്രികൾ, വാഹനങ്ങൾ എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്തതിൽ യഥാക്രമം 196, 5.3, 5.5 ശതമാനമാണ് വർധനയെന്നും തുറമുഖ മാനേജ്‌മെന്റ് കമ്പനി മവാനി ഖത്തർ വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ വർഷവും കണ്ടെയ്‌നർ നീക്കത്തിൽ 30 ശതമാനമായിരുന്നു വർധന. തുറമുഖങ്ങളിലെ അത്യാധുനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പ്രാദേശിക സമുദ്ര വ്യാപാരത്തിന് ആക്കം കൂട്ടി. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തുറമുഖമായ ഹമദ് തുറമുഖം മേഖലയിലെ ചരക്കുനീക്കത്തന്റെ സുപ്രധാന പ്രവേശന കവാടം കൂടിയാണ്.

English Summary: Qatar ports witness huge rise in container transshipment in H1 of 2023.