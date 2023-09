ബിഗ് ടിക്കറ്റ് വാരാന്ത്യ നറുക്കെടുപ്പ്: മൂന്ന് മലയാളികൾക്ക് 22.6 ലക്ഷം രൂപ വീതം സമ്മാനം

അബുദാബി ∙ ബിഗ് ടിക്കറ്റ് വാരാന്ത്യ നറുക്കെടുപ്പിൽ 3 മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ 4 ഇന്ത്യക്കാർക്ക് 22.6 ലക്ഷം രൂപ (ഒരു ലക്ഷം ദിർഹം) വീതം സമ്മാനം. ദുബായിൽ ഐടി വിഭാഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അജയ് വിജയൻ(41), ഷാർജയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മുജീബ് പാക്യാര(33), അജ്മാനിൽ ജോലി ചെയ്തുവരുന്ന ഫിറോസ് കുഞ്ഞുമോൻ(40) എന്നിവരാണ് ലക്ഷാധിപതികളായ മലയാളികൾ. കൂടാതെ മുംബൈ സ്വദേശിയും ഷാർജയിൽ പ്രോജക്ട് മാനേജരുമായ മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുൽ(54) ആണ് നാലാമത്തെ വിജയി.

2008ൽ യുഎഇയിലെത്തിയ അജയ് വിജയൻ കഴിഞ്ഞ 8 വർഷമായി ബിഗ് ടിക്കറ്റിൽ ഭാഗ്യ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നു. മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പമാണ് ടിക്കറ്റെടുത്തത്. സമ്മാനം ലഭിച്ച വിവരം അറിഞ്ഞുയുടൻ ഭാര്യയേയും നാട്ടിലെ മാതാപിതാക്കളെയുമാണ് ആദ്യം അറിയിച്ചതെന്ന് അജയ് പറഞ്ഞു. അവർക്കെല്ലാം വളരെ സന്തോഷമായി. ഭാര്യയോടും 2 മക്കളോടൊപ്പമാണ് ദുബായിൽ താമസിക്കുന്നത്. മക്കളുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി പണം നിക്ഷേപിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കൂടെ താമസിക്കുന്ന 7 പേരോടൊപ്പമാണ് മുജീബ് പാക്യാര ടിക്കറ്റെടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായി സംഘം ഭാഗ്യം കാത്തിരിക്കുന്നു. ഗർഭിണിയായ ഭാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ്. ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞാണ് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് കരുതുന്നു. പണം സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവയ്ക്കും. തന്റെ ഒാഹരി വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാനും ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് മുജീബ് പറഞ്ഞു.

ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഫിറോസ് കുഞ്ഞുമോന് ഭാര്യയും മൂന്ന് മക്കളുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി ഒരു മാസവും വിടാതെ 20 കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ടിക്കറ്റെടുക്കുന്നു. 2009 മുതൽ ടിക്കറ്റെടുക്കുന്ന മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുൽ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ബിഗ് ടിക്കറ്റ് വിജയിയാകുന്നത്. നേരത്തെ 2017ൽ 40,000 ദിർഹം സമ്മാനം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കാണ് ടിക്കറ്റെടുക്കാറ്.

