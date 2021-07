പിതാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസ്സിൽ ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

ജോർജിയ ∙ പിതാവിനെ വെടിവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസ്സിൽ മകൻ രാജീവ് കുമാരസ്വാമിയെ (25) ജോർജിയ പൊലിസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ജൂലൈ 22 വൈകിട്ട് ജോർജിയ ഫോർസിത്ത് കൗണ്ടിയിലായിരുന്നു സംഭവം. സദാശിവ കുമാരസ്വാമിയാണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇരുവരും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുകയും രാജീവ് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന തോക്കുപയോഗിച്ചു പിതാവിനെ നിരവധി തവണ വെടിവയ്ക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ലൊ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചത്.



സദാശിവ കുമാരസ്വാമിയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു വെടിവെപ്പുണ്ടായത്. കുടുംബാംഗം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് എത്തിച്ചേർന്ന പൊലിസ് രാജീവിനെ വീട്ടിൽ വച്ചു തന്നെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പിതാവ് സംഭവ സ്ഥലത്തു തന്നെ മരിച്ചതായും പൊലിസ് പറയുന്നു.

രാജീവിനെതിരെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തി ജയിലിലടച്ചു. ജാമ്യം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. ജൂലൈ 23ന് രാജീവിനെ കോടതിയിലും ഹാജരാക്കി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

English Summary: Indian American arrested for murder in US