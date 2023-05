വധശ്രമക്കേസ്; പ്രതി 2015 ൽ ഒബാമ ശിക്ഷയിൽ ഇളവ് നൽകിയവരിലൊരാൾ, വീണ്ടും ജയിലിൽ

ഷിക്കാഗോ∙ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ബരാക് ഒബാമ ശിക്ഷ ഇളവ് ചെയ്തതിനെ തുടർന്നു ജയിൽ മോചിതനായ കൊക്കെയ്ൻ ഇടപാടുകാരൻ ആൾട്ടൺ മിൽസിൻ വധശ്രമക്കേസിൽ വീണ്ടും ജയിലിൽ. ഒരു സ്ത്രീക്കു നേരെ വെടിയുതിർത്ത കേസിലാണു ഏഴുവർഷത്തിനുശേഷം വീണ്ടും ജയിലിലായത്. 2015 ൽ 1,927 കുറ്റവാളികളുടെ ശിക്ഷാകാലയളവിലാണ് ഒബാമ ഇളവ് വരുത്തിയത്. തുടർന്നു ജീവപര്യന്തത്തിനു ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട മിൽസ് 2016 ഏപ്രിലിൽ പുറത്തിറങ്ങി.

കൊക്കെയ്ൻ കടത്തിയതിനു 1994 ലാണു ആൾട്ടൺ മിൽസ് ജയിലിലാവുന്നത്. കൊക്കെയ്ൻ കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റു രണ്ട് കേസുകളും ആൾട്ടൺ മിൽസിന്റെ പേരിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർക്ക് ശിക്ഷാ വർദ്ധന ആവശ്യപ്പെട്ടു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ കാരണമായി. തുടർന്ന് പരോളില്ലാതെ ജഡ്ജ് മിൽസിന് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിക്കുകയായിരുന്നു. 22 വർഷം ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ബരാക് ഒബാമ 2015 ൽ ശിക്ഷ കുറച്ചു. ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം, എക്‌സ്‌പ്രസ്‌വേ വെടിവെപ്പ് കേസിൽ ശേഷം മിൽസ് വീണ്ടും ജയിലിൽ ആയിരിക്കുകയാണ്.

English Summary: police caught a man on murder attempt whose sentence commuted by obama on 2015.