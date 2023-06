കാനഡയിലെ മലയാളി പെന്തക്കോസ്തു സഭകളുടെ കോൺഫറൻസ് അടുത്ത വർഷം

ടൊറന്റോ∙ കാനഡയിലെ മലയാളി പെന്തക്കോസ്തു സഭകൾ അടുത്തവർഷം ഓഗസ്റ്റ് മാസം 2 ,3 4 തീയതികളിൽ കോൺഫറൻസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. കാനഡയിലെ ടൊറന്റോയിലാണ് കോൺഫറൻസ് നടത്തുക. ഇതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്ന് വരികയാണെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.

കോവിഡ് കാലത്ത് കാനഡയിലെ വിവിധ പ്രവിശ്യയിൽ നിന്നുള്ള പെന്തക്കോസ്തു സഭകൾ ചേർന്ന് സൂമിലൂടെ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയിരുന്നു. അതിനെ തുടർന്ന് ഓൺലൈനായി നടത്തിയ കോൺഫറൻസിൽ മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് കാനഡയിലെ ഏഴ് പ്രവിശ്യയിൽ നിന്നുളള അൻപതിൽ പരം സഭകളുടെ സമ്മേളനം നടന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഇതുവരെ എട്ട് കോൺഫറൻസുകൾ ഓൺലൈനായി സംഘടിപ്പിച്ചു.

ഓൺലൈൻകോൺഫറൻസിലെ തീരുമാന പ്രകാരമാണ് എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. വിവിധ പെന്തക്കോസ്തു സഭകളിൽ നിന്നുള്ള കമ്മിറ്റികൾ ഇതിനായി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയതായി പെന്തക്കോസ്തു സമൂഹങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ പെന്തെക്കോസ്റ്റൽ ഫെല്ലോഷിപ്പ് ഓഫ് ഇന്തോ -കനേഡിയൻസിനു (Pentecostal fellowship of Indo -Canadians) സംഘടന രൂപീകരിക്കാനും തീരുമാനിച്ചതായി പാസ്റ്റർമാരായ ഫിന്നി സാമുവേൽ, വിൽ‌സൺ കടവിൽ, ജോൺ തോമസ് എന്നിവർ അറിയിച്ചു.

English Summary: Conference of Malayalee Pentecostal Churches in Canada next year