ന്യൂയോർക്ക് ∙ ന്യൂയോർക്കിൽവച്ച് നടത്തുന്ന ലോക കേരള സഭയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കാൻ ഐഒസി കേരള ഘടകം നാഷനൽ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നടന്ന സമ്മേളനങ്ങളിലെ തീരുമാനങ്ങൾ ഇന്നും വെറും ജലരേഖയായി നിലനിൽക്കുകയാണ്. ലോക കേരളസഭയുടെ പേരിൽ കാലിയായ ഖജനാവിലെ പണം മന്ത്രിമാരുടെയും അവരുടെ അനുയായികളുടെയും യാത്രായ്ക്കായി ധൂർത്തടിക്കുകയാണ്.

അതോടൊപ്പം സമാനതകളില്ലാത്ത പണം ഭാരവാഹികൾ പിരിച്ചെടുക്കുന്നു. നികുതി പിരിവു കൊണ്ട് വറുതി മുട്ടിയ പാവങ്ങളുടെ നികുതിപ്പണം ധൂർത്തടിക്കുന്നു. കോടികൾ പിരിച്ചു അതിലൊരു ഓഹരി പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അമേരിക്കൻ മലയാളികളെ വഞ്ചിക്കുവാൻ കുറെ പേർ ഇടനിലക്കാരായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാലകാലങ്ങളിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനം എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ ഒന്നും ഇതുവരെയും നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല.

ഇതുപോലുള്ള തട്ടിപ്പുകൾക്കൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തെയും കേരള ജനതയേയും വഞ്ചിക്കുവാൻ കൂട്ടുനിൽക്കരുതെന്ന കെപിസിസി തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയുന്നു. അതുകൊണ്ടു വഞ്ചിതരാകാതിരിക്കാനും ഈ തട്ടിപ്പിന്റെ കളങ്കിത രക്തം പുരളാതിരിക്കാനും, ഇന്ത്യൻ നാഷനൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദർശങ്ങൾക്ക് കളങ്കം പറ്റാതിരിക്കാനും ഐഒസിയുടെ പ്രവർത്തകർ ആരും ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കരുതെന്ന് ഐഒസി കേരളയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയർമാൻ തോമസ് മാത്യു അഭ്യർഥിച്ചു.

English Summary: IOC USA Kerala chapter to boycott Lok Kerala Sabha conference in New York.