സ്റ്റീഫന്‍ ദേവസിയെ ഡാലസിൽ ആദരിക്കുന്നു

ഡാലസ്∙ കൈവിരലിന്റെ മാന്ത്രിക സ്പര്‍ശംകൊണ്ട് കേള്‍വിക്കാരെ സംഗീതത്തിന്റ സ്വര്‍ഗ്ഗീയതലത്തില്‍ എത്തിക്കുന്ന സംഗീത മാന്ത്രികന്‍ സ്റ്റീഫന്‍ ദേവസിയെ ഡാലസിലെ ക്രിസ്തീയ സംഗീത ആസ്വാദകർ ചേര്‍ന്ന് ആദരിക്കുന്നു.

ജൂണ്‍ 25 ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് 5.30 ന് ഡാലസിലെ കോപ്പൽ സെന്റ്. അല്‍ഫോണ്‍സാ കാതോലിക് ചര്‍ച്ച് ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ വെച്ച് (200 S Heartz Rd, Coppell, TX 75019) നടത്തപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തീയ സംഗീത സായാഹ്ന പ്രോഗ്രാമിൽ വിവിധ ക്രിസ്തീയ സഭകളിലെ ഗായകർ ഒത്തുകൂടുന്നു.

സഭാ വ്യത്യാസം കൂടാതെ സംഗീതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഡാലസിലെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളുടെ ഈ ഒത്തുചേരലിൽ ഏവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നതോടൊപ്പം സീനിയർ സിറ്റിസൺ അംഗങ്ങളെയും പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കുന്നതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.

