നാളെത്തെ ആത്മീയ സംഗീത സായാഹ്നത്തിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി സ്റ്റീഫൻ ദേവസി

ഡാലസ് ∙ ഡാലസിലെ ക്രസ്തുമത വിശ്വാസികൾ ഒത്തുകൂടുന്ന ആത്മീയ സംഗീത സായാഹ്നം നാളെ (ഞായർ ) വൈകിട്ട് 5.30 ന് ഡാലസിലെ കോപ്പൽ സെന്റ്. അല്‍ഫോണ്‍സാ കത്തോലിക്കാ ദേവാലായ ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ വെച്ച് (200 S Heartz Rd, Coppell, TX 75019) നടത്തപ്പെടുന്നു. സംഗീത സായാഹ്നത്തിൽ പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞൻ സ്റ്റീഫന്‍ ദേവസ്യ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും. പ്രവേശന ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ ആത്മീയ സംഗീത കൂട്ടായ്മയിൽ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.

English Summary: Stephen Devasi will be the chief guest at tomorrow's spiritual music event