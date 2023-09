യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബൈഡന്‍ ട്രംപ് പോരാട്ടത്തിന് വീണ്ടും സാധ്യതയെന്ന് സൂചന

ഹൂസ്റ്റണ്‍∙ അടുത്ത വര്‍ഷം നടക്കാന്‍ പോകുന്ന പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തനിയാവര്‍ത്തനമാകുമെന്ന് ഏറെക്കുറേ ഉറപ്പായിക്കഴിഞ്ഞു. പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനെ നേരിടാന്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് തന്നെയാകും എത്തുക എന്നു തന്നെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിദഗ്ധര്‍ പ്രവചിക്കുന്നത്. റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പ്രൈമറിയില്‍ കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്താനുള്ള എതിരാളികളുടെ ശ്രമം ട്രംപ് അതിജീവിക്കുന്നുവെന്നാണ് പിന്തുണ തെളിയിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ ബൈഡന് എതിരാളി ട്രംപ് ആണെങ്കില്‍ ആര്‍ക്കാണ് മേധാവിത്വം എന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന പുതിയ സര്‍വേ റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്.



വാഷിങ്‌ടൻ പോസ്റ്റും എബിസിയും അടുത്തിടെ നടത്തിയ വോട്ടെടുപ്പ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് നിലവിലുള്ള പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനെക്കാള്‍ വോട്ടര്‍മാര്‍ക്കിടയില്‍ 10 പോയിന്റ് മുന്നിലാണെന്നാണ്. 2024 ലെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന് നടന്നാല്‍, ബൈഡന് ലഭിക്കുക 42% വോട്ടാകും. ട്രംപിനാകട്ടെ 52% വോട്ട് ലഭിക്കുമെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്ന സർവേ ഫലം സൂചിപ്പിക്കുന്നു

ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ്

കൂടാതെ, ബൈഡന്‍ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും യുഎസ്-മെക്‌സിക്കോ അതിര്‍ത്തി വിഷയം നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളിലും പ്രതികരിച്ചവര്‍ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. വാഷിങ്‌ടൻ പോസ്റ്റ്- എബിസി സര്‍വേ ട്രംപിന് ഗണ്യമായ ലീഡ് നല്‍കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പുറത്തുവന്ന മറ്റു റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ കടുത്ത പോരാട്ടമായാണ് പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ രണ്ടു നേതാക്കളുടെയും രാഷ്ട്രീയാടിത്തറ പരിശോധിക്കുമ്പോള്‍ ഇത് തെറ്റല്ലെന്നാണ് വാഷിങ്‌ടൻ പോസ്റ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത്.

ബൈഡനും മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപും അവരുടെ 2020 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആവര്‍ത്തന ഏറ്റുമുട്ടലിന് ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് വാഷിങ്‌ടൻ പോസ്റ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, 60% ഡെമോക്രാറ്റുകളും ഡെമോക്രാറ്റിക് ചായ്​വുള്ള സ്വതന്ത്രരും നിലവിലെ പ്രസിഡന്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് വ്യത്യസ്ത നോമിനിക്ക് മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്നു. അതേസമയം 2024-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഏറ്റവും ശക്തനായ ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെയാണ് ബൈഡന്‍ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശകര്‍ വാദിക്കുന്നു.

ഒരു ബദല്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ ഒരൊറ്റയാളില്‍ എത്തുന്നതുമില്ല. 8% പേര്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമല ഹാരിസിനെയാണ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്. 8% പേര്‍ സെനറ്റര്‍ ബെര്‍ണി സാന്‍ഡേഴ്സിനെ പേരെടുത്തു, 20% പേര്‍ വ്യക്തമാക്കാത്ത 'മറ്റൊരാള്‍ക്ക്' മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്നു. കൂടാതെ, വോട്ടെടുപ്പ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബൈഡന്റെ അംഗീകാര റേറ്റിംഗ് നിലവില്‍ 37% ആണെന്നാണ്.

അതേസമയം പ്രതികരിച്ചവരില്‍ 56% അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. സ്വന്തം പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ പോലും, ബൈഡന്‍ പ്രതിസന്ധിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ഏകദേശം 60% ഡെമോക്രാറ്റും ഡെമോക്രാറ്റും ചായവുള്ളവരും മറ്റൊരു നോമിനിക്ക് മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്നു. ബൈഡന്റെ പ്രായം, സാമ്പത്തിക നയങ്ങള്‍, നിലവിലുള്ള അതിര്‍ത്തി സാഹചര്യങ്ങള്‍ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകള്‍ ഈ വികാരത്തിന് കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടു.

ബൈഡനെതിരെ ഇംപീച്ച്മെന്റ് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കാനുള്ള ഹൗസ് സ്പീക്കര്‍ കെവിന്‍ മക്കാര്‍ത്തിയുടെ തീരുമാനത്തെ 58% പേര്‍ പിന്തുണച്ചതായി സര്‍വേ കണ്ടെത്തി. മറ്റേതൊരു പ്രസിഡന്റിനെയും പോലെ അദ്ദേഹം നിയമപ്രകാരം ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവനാണെന്ന് വോട്ടര്‍മാര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. 32% പേര്‍ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം അന്യായമായി ഇരയാക്കപ്പെട്ടതായി തോന്നിയത്.

പ്രായത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍, 35 വയസും അതില്‍ താഴെയുമുള്ള വോട്ടര്‍മാരില്‍ 20% മുന്‍തൂക്കമുള്ള ട്രംപ് യുവ വോട്ടര്‍മാര്‍ക്കിടയില്‍ ബൈഡനെക്കാള്‍ ഗണ്യമായ ലീഡ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. ബൈഡന്റെ പുനര്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബിഡ്ഡിന് പ്രായം പ്രധാന വെല്ലുവിളിയായി തുടരുന്നു. പ്രതികരിച്ചവരില്‍ 70% പേരും ട്രംപിനെക്കുറിച്ച് അതേ വീക്ഷണം പുലര്‍ത്തുന്ന 50% ആളുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍, അദ്ദേഹത്തിന് ഓഫീസ് ചുമതല നിര്‍വഹിക്കാന്‍ പ്രായമേറെയാണെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു. 80 വയസ്സുള്ള ബൈഡന്‍, യുഎസില്‍ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വ്യക്തിയാണ്.

തൊട്ടുപിന്നില്‍ 77 വയസ്സുള്ള ട്രംപ് ആണ്. ബൈഡന്‍ രണ്ടാം തവണയും അധികാരത്തില്‍ വരുകയാണെങ്കില്‍, ഓഫീസില്‍ ചുമതല ഏല്‍ക്കുമ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തിന് 82 വയസ്സ് തികയും. WAPO/ABC വോട്ടെടുപ്പ് സെപ്റ്റംബര്‍ 15 മുതല്‍ 20 വരെയാണ് നടത്തിയത്. 1,006 മുതിര്‍ന്നവരാണ് സര്‍വേയില്‍ പങ്കെടുത്തത്. ലാന്‍ഡ് ഫോണുകളിലൂടെയും സെല്‍ഫോണുകളിലൂടെയുമാണ് സര്‍വേ നടത്തിയത്.

