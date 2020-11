കർഷക നിയമങ്ങൾ പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറന്നു: മോദി

ന്യൂഡൽഹി ∙ പുതിയ നിയമങ്ങൾ കർഷകർക്ക് കൂടുതൽ അവകാശങ്ങളും അവസരങ്ങളും തുറന്നുകൊടുത്തുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. കുറഞ്ഞകാലം കൊണ്ട് കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ 3 നിയമങ്ങൾക്കും കഴിഞ്ഞതായി ‘മൻ കി ബാത്’ പരിപാടിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പണം കൊടുക്കാതെ കർഷകരെ വഞ്ചിക്കുന്ന രീതി ഇനി നടപ്പില്ലെന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒരു കർഷകന്റെ ഉദാഹരണ സഹിതം മോദി പറഞ്ഞു. വർഷങ്ങളായി കർഷകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരുന്നതും പാർട്ടികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നതുമാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ.– മോദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

