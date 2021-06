ന്യൂഡൽഹി ∙ ഒളിംപ്യൻ സുശീൽ കുമാർ പ്രതിയായ ഛത്രസാൽ സ്റ്റേഡിയം കൊലപാതകക്കേസിൽ ഒരു ഗുസ്തിക്കാരനെക്കൂടി ഡൽഹി ക്രൈംബ്രാ‍ഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സുശീലിന്റെ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അനിരുദ്ധ് എന്നയാളാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇയാൾ ജൂനിയർ ഗുസ്തി താരമാണ്. മരിച്ച സാഗർ ധൻകടിനെ സുശീലിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം മർദിച്ചതായി ഇയാൾ മൊഴി നൽകിയെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സുശീലടക്കമുള്ള മറ്റു പ്രതികൾ 25 വരെ റിമാൻഡിലാണ്.

English Summary: One more arrest in wrestler murder case