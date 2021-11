മാവോയിസ്റ്റുകൾ ഒരു കുടുംബത്തിലെ 4 പേരെ തൂക്കിലേറ്റി

പട്ന ∙ ഗയയിൽ മാവോയിസ്റ്റുകൾ ഒരു കുടുംബത്തിലെ 4 പേരെ തൂക്കിക്കൊന്നു. ദുമാരിയ ഗ്രാമത്തിൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണു സംഭവം. വീട് ബോംബ് വച്ചു തകർത്ത ശേഷമാണ് സമീപത്തായി ഇവരെ തൂക്കിലേറ്റിയത്. സഹോദരന്മാരായ സതേന്ദ്ര സിങ്, മഹേന്ദ്രസിങ്, ഭാര്യമാരായ മനോരമ ദേവി, സുനിത സിങ് എന്നിവർക്കാണു ജീവൻ നഷ്ടമായത്.



മാർച്ചിൽ ഗയയിൽ 4 മാവോയിസ്റ്റുകൾ പൊലീസുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനു പ്രതികാരമായാണ് ഈ സംഭവം. മാവോയിസ്റ്റുകളെക്കുറിച്ചു പൊലീസിനു വിവരം ചോർത്തിക്കൊടുത്തത് ഇവരാണെന്ന സംശയത്തിലായിരുന്നു ആക്രമണം. സംഭവ സ്ഥലത്തു പതിച്ച സിപിഐ (മാവോയിസ്റ്റ്) പോസ്റ്ററിൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇരുപത്തഞ്ചോളം പേരുൾപ്പെട്ട മാവോയിസ്റ്റ് സംഘമാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്.

English Summary: Maoists kill 4 on suspicion of being police informers in Gaya