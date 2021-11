ന്യൂഡൽഹി ∙ സിബിഐ, ഇഡി ഡയറക്ടർമാരുടെ കാലാവധി 5 വർഷമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഓർഡിനൻസുകൾക്കെതിരെ എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി രൺദീപ് സിങ് സുർജേവാല സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. നേരത്തെ, ഈ പദവികളിൽ കാലാവധി 2 വർഷമായിരുന്നു. ഈ രീതി ഏജൻസികളുടെ സ്വതന്ത്ര പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.



English Summary: Surjewala too urges SC to quash ordinances on ED, CBI chiefs’ tenure