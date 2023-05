കേന്ദ്രജീവനക്കാർക്ക് ദത്തെടുക്കലിന് മുൻപും അവധി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേന്ദ്രസർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് കുട്ടികളെ ദത്തെടുക്കുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ച് അവധി നൽകുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി സർക്കാർ വിജ്ഞാപനമിറക്കി.



പുരുഷ ജീവനക്കാർക്ക് ദത്തെടുക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള കാലയളവിലോ (പ്രീ അഡോപ്ഷൻ കെയർ സമയം) ഒരു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞിനെ ദത്തെടുത്തതിനു ശേഷമോ 6 മാസത്തിനകം 15 ദിവസം അവധി അനുവദിക്കും.

നേരത്തേ ദത്തെടുത്ത ശേഷം മാത്രമായിരുന്നു അവധി. വനിതകൾക്ക് ഇതേ കാലയളവിൽ 180 ദിവസം അവധിയുണ്ടാകും.

പ്രീ അഡോപ്ഷൻ സമയത്ത് അവധിയെടുത്തതിനു ശേഷം ദത്തെടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ അവധി മറ്റ് അവധികളിൽനിന്ന് കുറയ്ക്കുമെന്നും ഭേദഗതി വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

