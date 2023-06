ബാലസോർ ട്രെയിൻ ദുരന്തം: റെയിൽവേ മുൻപേ അറിഞ്ഞു; സിഗ്നലിങ്ങിൽ ഗുരുതര പിഴവ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ 288 പേരുടെ മരണത്തിനു കാരണമായ ബാലസോർ അപകടത്തിനു മുൻപു തന്നെ പലയിടത്തും റെയിൽവേ സിഗ്നലിങ്ങിൽ ഗുരുതരപിഴവുകൾ ആവർത്തിച്ചിരുന്നുവെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന റെയിൽവേ ബോർഡിന്റെ കത്ത് പുറത്തുവന്നു. കൃത്യമായ പരിശോധനയില്ലാതെ സിഗ്നലിങ് നൽകുന്ന രീതിയുണ്ടെന്നും ഇതിനു ഫീൽഡ് തല ജീവനക്കാർ കുറുക്കുവഴികൾ തേടുന്നതു ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് ഏപ്രിൽ 3നു റെയിൽവേ സോണുകൾക്കു നൽകിയ കത്തിലുള്ളത്.

ജൂൺ 2നു ബാലസോറിൽ 2 ട്രെയിനുകളും ചരക്കുവണ്ടിയും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിന്റെ കാരണം സിഗ്നൽ നൽകിയതിലെ പിഴവാണെന്നു റെയിൽവേ മന്ത്രി തന്നെ സൂചന നൽകിയിരുന്നു.

English Summary: Railway knew about critical error in signal even before Odisha Balasore train accident