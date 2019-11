വനിതാ പ്രവർത്തകയ്ക്ക് അശ്ലീല വിഡിയോ; സിപിഎം നേതാവിന് സസ്പെൻഷൻ

പയ്യോളി∙ വനിതാ പ്രവർത്തകയ്ക്ക് നിരന്തരം അശ്ലീല വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ അയച്ച സംഭവത്തിൽ സിപിഎം നേതാവിനെ പാർട്ടി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. കെഎസ്കെടിയു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും സിപിഎം ഏരിയാ കമ്മിറ്റി അംഗവും അർബൻ ബങ്ക് ഡയറക്ടറുമായ സി.സുരേഷ് ബാബുവിനെയാണു പാർട്ടി അംഗത്വത്തിൽ നിന്നും ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗത്വത്തിൽ നിന്നും 6 മാസത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്.

അശ്ലീല വിഡിയോ അയയ്ക്കുന്നത് വനിത പ്രവർത്തക വിലക്കിയിട്ടും ആവർത്തിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഏരിയാ കമ്മിറ്റിക്കു പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. പാർട്ടി നിയോഗിച്ച വനിതാ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൂന്നംഗ സമിതി സംഭവം അന്വേഷിച്ച്, സുരേഷ് ബാബുവിനെതിരെ നടപടിക്കു ശുപാർശ ചെയ്തു. തുടർന്നാണു സസ്പെൻഷൻ.

English Summary: Suspension for cpm member for sending video to woman party member