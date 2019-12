ഗവ. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മറ്റു വകുപ്പുകളിലേക്ക് മാറാൻ എൻഒസി വേണ്ട

തിരുവനന്തപുരം∙ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു മറ്റു വകുപ്പുകളിലേക്കു മാറാൻ നിരാക്ഷേപപത്രം (എൻഒസി) വേണമെന്ന നിബന്ധന സർക്കാർ ഒഴിവാക്കുന്നു. പിഎസ്‌സി ചട്ടങ്ങളിൽ ഇതിനനുസരിച്ചു മാറ്റം വരുത്തും. പൊതുഭരണ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ് ഉടൻ ഇറങ്ങും.

എൻഒസി നടപടിക്രമങ്ങളുടെ പേരിൽ പലർക്കും ജോലി അവസരം ഇല്ലാതാകുന്നുവെന്നും അനാവശ്യ ജോലിഭാരം ഉണ്ടാകുന്നുവെന്നുമുള്ള പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇടപെട്ട് ഇതൊഴിവാക്കാൻ നിർദേശിച്ചത്. കെഎഎസിന് ഒട്ടേറെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അപേക്ഷിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണു നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നത്.



English Summary: Govt employees no longer need NoC to change departments