മാത്യുവിനെ കൊന്നത് സയനൈഡ് നൽകിയെന്ന് കുറ്റപത്രം

കോഴിക്കോട്∙ കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയിലെ മുഖ്യപ്രതി ജോളി ജോസഫ് ആദ്യഭർത്താവ് റോയ് തോമസിന്റെ മാതൃസഹോദരനായ മഞ്ചാടിയിൽ മാത്യുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതു മദ്യത്തിലും വെളളത്തിലും സയനൈഡ് കലർത്തി നൽകിയാണെന്ന് കുറ്റപത്രം.

റോയ് തോമസിന്റെ മരണത്തിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചതും റോയിയുടെ മരണശേഷം സ്വത്തുക്കൾ ജോളിക്കു നൽകരുതെന്നു മറ്റു ബന്ധുക്കളോടു പറഞ്ഞതുമാണ് കൊലപാതകത്തിന്റെ കാരണം.

ജോളിക്കു സയനൈഡ് സംഘടിപ്പിച്ചു നൽകിയ എം.എസ്.മാത്യു, സ്വർണപ്പണിക്കാരനായ കെ. പ്രജികുമാർ എന്നിവരാണ് കുറ്റപത്രത്തിലെ 2, 3 പ്രതികൾ.

‘ടിവി സീരിയലിന് കേസിനോടു സാമ്യം’

കൊച്ചി∙ കോഴിക്കോട് കൂടത്തായി കൊലക്കേസിനോടു സാമ്യമുള്ള തരത്തിലാണ് സ്വകാര്യ ചാനൽ സീരിയൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതെന്നു സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിച്ചു. വിചാരണയെയും സാക്ഷികളെയും ഇതു സ്വാധീനിക്കുമോ എന്നു കോടതി പരിശോധിക്കണമെന്നും സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുഖ്യ സാക്ഷി മുഹമ്മദ് (ബാവ) നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കോഴിക്കോട് റൂറൽ എസ്പി കെ.ജി സൈമൺ ഇൗ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചത്.

