അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി; പിഞ്ചു കുഞ്ഞ് കിണറ്റിൽ വീണു മരിച്ചു

വർക്കല∙ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്നു വഴുതി കിണറ്റിലേക്കു വീണ പിഞ്ചു കുഞ്ഞു മരിച്ചു. കണ്ണംബ പുന്നവിള വീട്ടിൽ സുബിൻ–ശിൽപ ദമ്പതിമാരുടെ മകൾ അനശ്വര(പത്തുമാസം)യാണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവം.



നൂറടി താഴ്ചയുള്ള കിണറിന്റെ മേൽമൂടി തുറക്കുന്നതിനിടെ കുട്ടി വീഴുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് അമ്മയുടെ മൊഴി. ദുരൂഹ മരണത്തിന് പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ഗൾഫിലായിരുന്ന കുടുംബം അടുത്തകാലത്താണ് നാട്ടിലെത്തിയത്. തുടർന്നു കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇവർ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു.

English summary: Toddler falls in well and die at Varkala