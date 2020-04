ന്യൂയോർക്ക് ∙ കോട്ടയം പൊൻകുന്നം പടന്നമാക്കൽ മാത്യു ജോസഫ് (78), പത്തനംതിട്ട നാരങ്ങാനം പൂക്കോട് വിളക്കുകൽ കോമ്പുവടക്കേതിൽ സാമുവൽ (85) എന്നിവർ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു. കോവിഡ് മൂലം കേരളത്തിനു പുറത്തു മരണമടഞ്ഞ മലയാളികൾ ഇതോടെ 26 ആയി; 17 പേരും യുഎസിൽ. 50 വർഷമായി ന്യൂയോർക്കിലുള്ള മാത്യു പബ്ലിക് ലൈബ്രറി റിട്ട. ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. ഭാര്യ റോസക്കുട്ടി (വെട്ടത്ത്, കൂട്ടക്കല്ല്). മക്കൾ: ഡോ. ജിജോ, ഡോ. ജിജി.

English summary: Coronavirus: Two more malayalis dies in US