ഡോക്ടർ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് മലയാളികൾ കൂടി വിദേശത്ത് മരിച്ചു

ന്യൂയോർക്ക്/ദുബായ് ∙ യുഎസിലും ഒമാനിലും യുഎഇയിലുമായി 5 മലയാളികൾ കൂടി കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു. ഒമാനിൽ ചങ്ങനാശേരി സ്വദേശി ഡോ. രാജേന്ദ്രൻ നായർ (76), ന്യൂയോർക്കിൽ കാനം ഉറുമ്പെയിൽ തോമസ് ഫിലിപ് (72), അബുദാബിയിൽ മലപ്പുറം കോഡൂർ പൊന്മള കാഞ്ഞിരമുക്ക് സ്വദേശി കുണ്ടുവായിൽ ഇല്യാസ് (42), തിരൂർ പുറത്തൂർ സ്വദേശി പുളിക്കൽ കുഞ്ഞിമോൻ (55), ദുബായിൽ, കൊല്ലം ചിതറ വളവുപച്ച സ്വദേശി ദിലീപ് കുമാർ (54) എന്നിവരാണു മരിച്ചത്.



ഇതോടെ കേരളത്തിനു പുറത്തു മരിച്ച മലയാളികൾ 39 ആയി. ഇതിൽ 22 പേരും യുഎസിലാണ്. 40 വർഷത്തിലേറെയായി ഒമാനിൽ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് സജീവമായിരുന്നു ഡോ. രാജേന്ദ്രൻ നായർ. 43 വർഷമായി അമേരിക്കയിൽ സ്ഥിരതാമസമായിരുന്നു തോമസ് ഫിലിപ്. സംസ്കാരം പിന്നീട്.

28 വർഷമായി യുഎഇയിൽ ബിസിനസുകാരനായ ദിലീപ് കുമാർ യോഗേഷിന്റെയും അരുന്ധതിയുടെയും മകനാണ്. പരേതനായ ചേക്കുഹാജിയുടെയും നഫീസയുടെയും മകനാണ് ഇല്യാസ്.

English summary: Coronavirus: Five more Malayalees dies in abroad