തിരുവനന്തപുരം ∙ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഷാഫി പറമ്പിൽ എംഎൽഎ കോവിഡ് ബാധിതനെന്നു ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ വ്യാജപ്രചാരണം നടത്തിയ സിപിഎം നേതാവിനെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഡിജിപിക്കു പരാതി നൽകി. തൃശൂർ പുന്നയൂർക്കുളം പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ടി.സി.സോമരാജിന് എതിരെയാണ് പരാതി. ഷാഫി പറമ്പിലിന് കോവിഡ് ബാധ, സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും – ഇതായിരുന്നു ഫെയ്സ്ബുക് പോസ്റ്റ്.

English Summary: Fake FB post saying Shafi parampil infected with covid; complaint registered against cpm member