ഇതരമതക്കാരിയെ വിവാഹം കഴിച്ച യുവാവിനു നേരെ ആക്രമണം

പത്തിരിപ്പാല (പാലക്കാട്) ∙ ഇതരമതക്കാരിയെ വിവാഹം കഴിച്ച യുവാവിനെ യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കൾ ആക്രമിച്ചു. യുവാവിന്റെ പരാതിയിൽ രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിലായി. മങ്കര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡിൽ കല്ലിങ്കൽ വീട്ടിൽ അക്ഷയ്ക്ക് (23) ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി 8.30നു മങ്കര താവളത്തു വച്ചു മർദനമേറ്റത്.

രണ്ടു മാസം മുൻപു നടന്ന വിവാഹത്തിന്റെ വൈരാഗ്യമാണ് ആക്രമണത്തിനു കാരണമെന്നു മങ്കര പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി സുഹൃത്തിനൊപ്പം ബൈക്കിൽ വരികയായിരുന്ന യുവാവിനെ പെൺകുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കൾ ആക്രമിച്ചു. പരുക്കേറ്റ യുവാവ് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. മങ്കര കാരാട്ടുപറമ്പിൽ താഹിർ (40), സഹോദരൻ ഹക്കിം (24) എന്നിവരെയാണ് മങ്കര എസ്ഐ കെ.സി.അബ്ദുൽ ഹക്കീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാത്രി തന്നെ പിടികൂടിയത്.

English Summary: Attack against youth for marrying girl from other religion