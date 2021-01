കൊച്ചി ∙ പുതിയ സിനിമകൾ കിട്ടിയാൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഒരുക്കമാണെന്നു തിയറ്റർ സംഘടനകളായ ഫിയോക്, ഫിലിം എക്സിബിറ്റേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ, കേരള സിനി എക്സിബിറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എന്നിവയുടെ സംയുക്ത പ്രഖ്യാപനം. പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ എന്നു കിട്ടുമെന്നു വ്യക്തതയില്ലാത്തതിനാലും ശുചീകരണത്തിനും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും സമയം ആവശ്യമായതിനാലും തിയറ്ററുകൾ തുറക്കാൻ ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും വൈകും.

തമിഴ് സൂപ്പർ താരം വിജയിന്റെ ‘മാസ്റ്റർ’ 13നു തമിഴ്നാട്ടിലും മറ്റു കേന്ദ്രങ്ങളിലും റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം കേരളത്തിലും റിലീസ് ചെയ്യാൻ ചിത്രത്തിന്റെ വിതരണക്കാരും നിർമാതാക്കളും തയാറായാൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും. എന്നാൽ, തുടർച്ചയായി മലയാളം റിലീസുകൾ കിട്ടാതെ തിയറ്ററുകൾ തുറന്നുവയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല.

അതേസമയം, കേരള ഫിലിം ചേംബർ ഇന്നു യോഗം ചേരും. നിർമാതാക്കളുടെയും വിതരണക്കാരുടെയും തിയറ്റർ ഉടമകളുടെയും ഔദ്യോഗിക കൂട്ടായ്മയായ ചേംബറിന്റെ നിലപാട് ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർണായകമാകും.

English Summary: Organisations say ready to release if new movies are given