കോട്ടയം ∙ കോവിഡ്‌കാലത്തു ലോകത്ത് ഒട്ടേറെപ്പേർക്കു തൊഴിൽ നഷ്ടമായെങ്കിലും തൊഴിലവസരങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ മുന്നേറ്റമാണ് ഇന്ത്യ നടത്തിയതെന്ന് ബോസ്റ്റൺ കൺസൽറ്റിങ് ഗ്രൂപ്പ് സീനിയർ അഡ്വൈസറും നിസാൻ ഗ്ലോബൽ മുൻ സിഐഒയുമായ ടോണി തോമസ് പറഞ്ഞു. മനോരമ ഓൺലൈനും കോട്ടയം ഇൗസ്റ്റ് റോട്ടറി ക്ലബ്ബും സംഘടിപ്പിച്ച റൈല–ഗ്ലോബൽ യൂത്ത് സമ്മിറ്റിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തൊഴിലിടങ്ങളിൽ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവമുണ്ടായ സമയമാണു കോവിഡ്‌കാലം.

വിദ്യാഭ്യാസം, വിഭവസമൃദ്ധി, ശമ്പളം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള സ്വീകാര്യതയാണു നേട്ടത്തിനു കാരണമെന്നും ഭാവിയിലും ഇന്ത്യ വൻമുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്നും ടോണി തോമസ് വ്യക്തമാക്കി. കോവിഡ് അനന്തര കാലത്തെ അവസരങ്ങളും നേതൃത്വ പരിശീലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണു കോളജ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഓൺലൈനായി ഗ്ലോബൽ സമ്മിറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.

വിവിധ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ സെഷനുകൾ നയിച്ചു. ചലച്ചിത്രതാരം അ‍‍ജു വർഗീസ്, സംഗീത സംവിധായകൻ സൂരജ് എസ് കുറുപ്പ്, അയർലൻഡിലെ സ്ലിഗോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ നാനോടെക്നോളജി ആൻഡ് ബയോഎൻജിനീയറിങ് റിസർച് വിഭാഗം തലവൻ ഡോ. സുരേഷ് സി.പിള്ള, ജെൻറോബോട്ടിക് ഇന്നവേഷൻസ് സഹസ്ഥാപകനും ഡയറക്ടറുമായ കെ.റാഷിദ്, സംരംഭകനും മോട്ടിവേഷനൽ സ്പീക്കറുമായ പിഡിജി സുരേഷ് മാത്യു എന്നിവർ ക്ലാസെടുത്തു. മനോരമ ഓൺലൈൻ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ മറിയം മാമ്മൻ മാത്യു, റോട്ടറി ഇന്റർനാഷനൽ പ്രസിഡന്റ് ഹോൾജർ നാക്ക്, റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്ട് 3211 ഗവർണർ ഡോ. തോമസ് വാവാനിക്കുന്നേൽ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

English Summary: India is far ahead in Employment Opportunities during Covid Time: Tony Thomas