ആറു വയസ്സുകാരിക്ക് ക്രൂര മർദനം: പിതാവ് അറസ്റ്റിൽ

മട്ടാഞ്ചേരി∙ ആറു വയസ്സുകാരിയെ ക്രൂരമായി മർദിച്ചതിനു പിതാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. രാമേശ്വരം കോളനിയിൽ അല്ലേലിൽ പുരയിടത്തിൽ സേവ്യർ റോജൻ (33) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. കുട്ടിയെ മർദിക്കുന്നതു കണ്ട അയൽവാസികൾ കുട്ടി പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. സ്കൂൾ അധികൃതർ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിക്കു വിവരം കൈമാറി. തുടർന്ന് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അറസ്റ്റ്.

കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ മുറിവുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഭാര്യയുമായി ബന്ധം വേർപെടുത്തി കുട്ടിയുമായി കഴിയുകയാണിയാൾ. കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നതോടെ ഇയാൾക്കു ജോലിക്കു പോകാൻ കഴിയാതിരുന്നതും കുട്ടിയെ മർദിക്കാൻ കാരണമായെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കുട്ടിയെ ശിശുക്ഷേമ ഭവനിലേക്കു മാറ്റി.

English Summary: Father arrested for beating six year old child