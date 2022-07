തൃശൂർ ∙ സിനിമ മേഖലയിലെ ഒട്ടേറെ സ്ത്രീകൾ പൾസർ സുനിയുടെ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ടെന്നറിഞ്ഞിട്ടും നടപടി സ്വീകരിക്കാതിരുന്ന മുൻ ഡിജിപി ആർ.ശ്രീലേഖയ്ക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തക കുസുമം ജോസഫ് പൊലീസിനു പരാതി നൽകി. പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണു ശ്രീലേഖ സ്വീകരിച്ചതെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

English Summary: Complaint Against R Sreelekha After Revelations on Actress Attack Case