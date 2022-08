ന്യൂഡൽഹി∙ വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ എഡിജിപി: മനോജ് ഏബ്രഹാം, പത്തനംതിട്ട അഡീഷനൽ എസ്പി ടി.ബിജി ജോർജ് എന്നിവർക്കു വിശിഷ്ടസേവനത്തിനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ പൊലീസ് മെഡൽ. ബിഎസ്എഫ് ഇൻസ്പെക്ടർ വി.കെ. വർഗീസ് (ജമ്മു കശ്മീർ), സിബിഐ ഡിവൈഎസ്പി: ടി. ശ്രീധരൻ (ചെന്നൈ), എൻഐഎ എഎസ്പി: അനിൽ കുമാർ നായർ (മുംബൈ) എന്നിവർക്കും വിശിഷ്ട സേവാ മെഡൽ ലഭിച്ചു.



English Summary: Police officers from Kerala honored with police medal of President.