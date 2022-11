അധികാരപരിധി വിട്ടെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ രാജി: ഗവർണർ

കോഴിക്കോട് ∙ സർക്കാരിന്റെ അധികാരപരിധിയിൽ പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ താൻ ഇടപെട്ടെന്നു തെളിയിച്ചാൽ ആ നിമിഷം രാജിവയ്ക്കുമെന്നു ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിലുള്ള അധികാരപരിധി ഭരണഘടന കൃത്യമായി നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചട്ടവും നിയമവും മറികടന്നു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ച ഘട്ടത്തിലാണ് നിലവിലെ വിസിക്ക് പുനർനിയമനം നൽകാൻ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അതിന്റെ കാരണം പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത്; അധികാരസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് നിയമനം നൽകാൻ വിസിക്ക് സാധിക്കും. അടുത്തിടെ വന്ന സുപ്രീം കോടതി, ഹൈക്കോടതി വിധികളിലൂടെ സർവകലാശാലകളുടെ സ്വയംഭരണാവകാശവും പ്രതാപവും വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കും – ഗവർണർ പറഞ്ഞു.

